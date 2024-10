Cor 1 aprile 2022 «Ad Alghero tornano i grandi eventi estivi» Dopo Gué, Madame e Rkomi, confermata anche l´unica tappa in Sardegna per Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni: sarà al Pala Congressi di Maria Pia l´8 agosto



ALGHERO - «Ad Alghero tornano i grandi eventi musicali, per un'estate che si preannuncia davvero eccezionale, con gli artisti più popolari e spettacolari, i talenti e gli idoli dei più giovani che si alterneranno sul palcoscenico della Riviera del Corallo». Così il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu (nella foto), rilancia l'ultima novità musicale della stagione. Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, annuncia oggi le diciassette date estive nazionali dell’atteso Tour 2022 in partenza dal 1° luglio e conferma il concerto in Sardegna ad Alghero, lunedì 8 agosto, all'Anfiteatro Maria Pia. «Con Gué, Madame e Rkomi saranno numerosi gli artisti che animeranno l'estate di Alghero»" chiude Andrea Delogu.