S.A. 4 aprile 2022 I riti della Setmana Santa in concerto Concerto per Ensamble di Fiati e voce recitante, un viaggio musicale che ripercorre i riti della Settimana Santa Algherese. Appuntamento sabato 9 aprile nella Parrocchia Ss. Nome di Gesù



ALGHERO - L’Associazione Culturale “Il Teatro Nino Costa” presenta Concerto per Ensamble di Fiati e voce recitante, un viaggio musicale che ripercorre i riti della Settimana Santa Algherese. Sarà un imperdibile occasione per rivivere i momenti salienti della Passione, dando al pubblico la possibilità di fare un viaggio nel tempo attraverso profonde emozioni. Protagonista sarà la musica, che accompagnerà i riti della Liturgia e i riti della Pietà popolare. La voce recitante di Marisa Meloni, guiderà lo spettatore ripercorrendo le tappe principali con cenni storici e opportunità di riflessione. Alla direzione il M° Fabrizio Masia. Il progetto è frutto della collaborazione tra l’associazione, il direttore e musicisti amatoriali e professionisti. L’appuntamento è per Sabato 9 aprile alle ore 20:00, nella Parrocchia SS.Nome di Gesù Alghero.