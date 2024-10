S.A. 11 aprile 2022 Tris del Poco Loco ad Alghero Via ai tre concerti che si terranno nel club via Gramsci di Alghero nel fine settimana di Pasqua. Dal jazz al pop, ecco tutto il programma



ALGHERO - La settimana pasquale prevede una ricca serie di novità al Poco loco club di Alghero. Lo storico club della “riviera del corallo” da 23 anni propone concerti con artisti Italiani e internazionali acquisendo di diritto un posto d'elitè tra i live club europei. Artisti del calibro di Paolo Fresu, Dave Liebman, Danilo Rea, Furio di Castri per parlare di Jazz, oppure Fabio Concato, I Dirotta Su Cuba e Gegè Telesforo si sono alternati sul palco di via Gramsci ad Alghero per le numerose rassegne nell’ultimo quasi quarto di secolo.



Per le festività pasquali sono previsti tre concerti dal giovedi al sabato. Si parte Giovedi 14 Aprile, alle ore 22, con Roosevelt Collier per Jazz club network (Harry Hong – basso, Tommy Shugart – tastiere, Aaron “Bucky” Buckingham – batteria). Famoso per le sue performance brillanti e coinvolgenti, capace di infiammare platee affamate di rock e blues, grazie a uno straordinario talento sviluppato nei concerti live della House of God Church a Perrine, Florida. Talento raffinato sia nelle registrazioni che sul palco, si esibisce coi più grandi della musica rock, blues e pop. Ha collaborato con gli Allman Brothers, The String Cheese Incident, Buddy Guy, Umphrey’s McGee, Los Lobos e molti altri.



Seguiranno Venerdi 15 Aprile, alle ore 22, i Concerti della chitarreria.

Il 15 aprile le classi di musica di insieme della scuola di musica Chitarreria saranno nuovamente in concerto, al Poco Loco Alghero, pronte a farvi divertire con un ricco repertorio pop rock e tanta voglia di fare musica. Sabato 16 Aprile 2022, alle ore 22.30, in scena i Cover Garden (Giuliano Madau voce e tastiera, Gianluca gbass Porcu basso, Gian Luca, Dedola chitarra, Daniele Piu batteria). Si formano nel 2010 ad opera del Chitarrista (Gian Luca Dedola) del bassista (Gianluca Gbass Porcu) e del Cantante (Giuliano Madau). Dopo un primo avvio esclusivamente brit-rock, la band prepara uno spettacolo in cui reinterpreta in chiave moderna gli ultimi 50 anni della musica italiana ed internazionale. A partire dal 2012 vengono segnati importanti traguardi come l’apertura del Cap d’Any a l’Alguer (appuntamento storico del Capodanno Algherese), il primo maggio nella piazza storica di Baddimanna (Sassari) e nell’anno successivo quello della festa dei lavoratori all’Argentiera; seguono numerose serate nelle feste in piazza di Bonnannaro, Chiaramonti, Bortigiadas, Villanova Monteleone, Siniscola, Luras, Fertilia.



Nella foto: Roosevelt Collier in scena giovedì 14 Aprile