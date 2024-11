S.A. 27 aprile 2022 Venerdì Ruggero De I Timidi ad Alghero Ruggero De I Timidi è pronto a regalare un happening elettro-acustico dove conta "riassembrarsi" timidamente per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton improbabili







Biglietti Ruggero De I Timidi ad Alghero ALGHERO - Alguer Comedy Show, la rassegna ideata da Fondazione e Amministrazione comunale ad Alghero, presenta sul palco del Teatro Civico Ruggero De I Timidi: appuntamento alle ore 21 di venerdì 29 aprile 2022. Si proseguirà con gli spettacoli di Katia Follesa e Angelo Pisani (14 maggio) e i PanPers (27 maggio), Michela Giraud (10 luglio) e la comicità esagerata, dissacrante, fastidiosa e politicamente scorretta di Angelo Duro (29 luglio). Spettacolo e risate assicurate ad Alghero con la grande Comedy degli artisti più applauditi dal grande pubblico televisivo.Ruggero De I Timidi è pronto a regalare un happening elettro-acustico dove conta "riassembrarsi" timidamente per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton improbabili. Con lui la soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che dopo la terza birra col limone si trasformerà in Faby Q, reginetta delle canzoni estive che ci delizierà con i suoi ultimi successi: “Estate a tutta birra”, “Postumi da sbronza” e “Hangover”.Acquisto ticket: online al link bit.ly/RuggerodeITimidi o presso l'Atelier #3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 venerdì: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | sabato: 11:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00 | domenica: 17:00 - 20:00.