Cor 19 maggio 2022 Alex Britti, concerto a Naoneli Alex Britti, special guest Flavio Boltro,il 27 agosto a Neoneli (OR) per una nuova collaborazione dei festival Dromos e Licanìas. Appuntamento per il 27 agosto nel piccolo borgo del Barigadu



ORISTANO - C'è anche la Sardegna fra le destinazioni del tour di Alex Britti all'insegna del suo nuovo album, in uscita a inizio estate per la sua etichetta It.Pop: il primo disco interamente strumentale del cantante e chitarrista romano (cinquantaquattro anni il prossimo agosto), riconosciuto come uno dei bluesman tra i più bravi ed eclettici della scena italiana e internazionale. Un disco che prende spunto dal blues ma che attinge da qualsiasi genere, così come i concerti del tour, che si annunciano ricchi di atmosfere diverse, eterogenee, dove il virtuosismo di Alex Britti sulla sei corde si fonde con ritmiche incalzanti, dando forma a un sound che è il risultato di tutta una vita trascorsa ad assorbire il meglio da ogni stile musicale.



Britti sarà accompagnato da tre musicisti eclettici, con una solida esperienza alle spalle: Michele Papadia all'organo Hammond, al pianoforte e alle tastiere, Emanuele Brignola al basso e Giulio Rocca alla batteria; ma alcune tappe del tour prevedono la partecipazione di musicisti ospiti già compagni di viaggio del cantante e chitarrista romano. Date speciali, insomma, come quella del 27 agosto a Neoneli (OR), il piccolo borgo del Barigadu, che vedrà sul palco insieme a Britti uno dei più apprezzati jazzisti italiani, il trombettista Flavio Boltro.



Il concerto è presentato in collaborazione dal festival Dromos e da Licanìas, il festival culturale promosso dall'Amministrazione comunale di Neoneli, e con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell'Unione dei Comuni del Barigadu. Biglietti in vendita a 15 euro (più diritti di prevendita) sul sito del festival Dromos. Attiva la convenzione con 18app e Carta del docente.