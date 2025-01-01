Cor 20:00 Trio Reglisse al chiostro di San Francesco Protagonista ad Alghero sarà il Trio Réglisse, formato da tre musicisti eccezionali: Angelo Vargiu e Elena Ibba al clarinetto, e Cristiana Nuvoli al clarinetto basso



ALGHERO - Giovedì 25 settembre, il Chiostro di San Francesco di Alghero si trasformerà in un elegante palcoscenico per una serata di grande musica da camera organizzata dal Circolo Musicale Laborintus. Protagonista sarà il Trio Réglisse, formato da tre musicisti eccezionali: Angelo Vargiu e Elena Ibba al clarinetto, e Cristiana Nuvoli al clarinetto basso.



Il programma spazia da capolavori classici a pagine più moderne, offrendo al pubblico un viaggio sonoro che attraversa epoche e stili diversi. Si inizierà con il vivace Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach, per poi immergersi nelle atmosfere delicate e intense delle Cinq Pièces en Trio di Jacques Ibert. Non mancheranno le melodie eleganti e raffinate di Händel e Mozart, per concludere con un tocco originale e contemporaneo grazie a Caramella di Liquirizia, composizione inedita di Angelo Vargiu, che porterà in scena sonorità fresche e insolite.



Il Trio Reglisse, con il suo equilibrio perfetto e l’affiatamento musicale, promette di regalare una performance coinvolgente, capace di emozionare sia gli appassionati che chi si avvicina per la prima volta alla musica da camera. L’appuntamento è alle ore 20, nel suggestivo Chiostro di San Francesco. Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica e della bellezza in uno dei luoghi più incantevoli di Alghero. Per maggiori informazioni: 3516428081.