A.B. 15:15 Covid-19: Rally Italia Sardegna rinviato La notizia era già nell´aria da qualche giorno, non è ancora stata ufficializza, ma è certa. Il CoronaVirus stravolge anche il calendario del Wrc. L´Aci sport sta già studiando soluzioni alternative, cercando una data utile in autunno per l´unica tappa italiana del Mondiale







Il Covid-19 stravolge quindi anche il calendario del Wrc e nella nota si legge come l'Aci sport stia lavorando per poter far disputare la gara iridata, unica tappa mondiale che si corre in Italia, nei mesi autunnali. In caso di data autunnale, quasi certamente, il percorso rimarrebbe invariato. Altri organizzatori, come ad esempio i portoghesi (in programma dal 21 al 24 maggio), stanno pensando addirittura all'annullamento del loro appuntamento.



